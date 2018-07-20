Мининфраструктуры отправит на металлолом переоборудованные маршрутки

В Мининфраструктуры решили усилить ответственность для перевозчиков, которые используют для пассажирских рейсов переделанные грузовые автомобили. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба министерства.

Министр подчеркнул, что государство усиливает контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок: "Большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира", - отметил он.

По его словам, средний возраст "маршруток" - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта.

"С 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом. Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка", - отметил Омелян. Глава министерства также заявил, что Укртрансбезпека вместе с Национальной полицией усилит контроль за рынком, в частности, за борьбой с нелегальными перевозчиками.

Напомним, сегодня в Украине произошли две аварии: в Николаевской области погибли пять человек, в Житомирской – десять. Оба ДТП произошли с участием рейсовых маршруток.