Луценко предложил ужесточить ответственность за смертельные ДТП

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил давать реальные тюремные сроки за смертельные ДТП и прекратить практику амнистирования. Об этом генпрокурор написал на своей странице в Facebook.
Генпрокурор также заявил, что взял под личный контроль расследование недавнего ДТП в Киеве, в котором погиб ребёнок.
"Водителя задержали, взяли анализы мочи на алкоголь и наркотические вещества. Для полноты анализов подали в суд ходатайство на принудительный забор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога", - написал Луценко.
Напомним, в центре Киева автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. СМИ сообщили, что водителем, который насмерть сбил девочку, оказался бывший боксер Кирилл Островский.