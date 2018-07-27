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Порошенко ветировал закон о "едином окне" на таможне

Порошенко ветировал закон о "едином окне" на таможне
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент предложил исключить некоторые пункты в законе

27.07.18 75
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Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с предложениями Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

В предложениях глава государства отметил, что закон является чрезвычайно важным и выразил поддержку необходимости введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

В то же время президент отметил, что отдельные положения закона не могут быть поддержаны.

Как отмечает глава государства, большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий), объем производства продукции растениеводства (11,2%) которых объективно не требует приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна.

"Предложенная законом господдержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и является нерациональным расходованием бюджетных средств. Учитывая стоимость специальных вагонов для перевозки зерна, а также значительные затраты, необходимые на их содержание и эксплуатацию и объемы продукции растениеводства собственного производства, претендовать на такую господдержку смогут преимущественно крупные сельхозпредприятия", - указывается в сообщении.

Порошенко отметил, что соответствующие изменения в законы Украины не могут быть поддержаны и предложил исключить пункты 21 и 25 в разделе II Закона.

Верховная Рада 5 июля приняла в целом законопроект №7010 о внедрении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне с редакционными поправками.

Напомним, Порошенко категорически против закрытия отделений Укрпочты в селах.

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