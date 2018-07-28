Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта

Адвокаты пытаются не допустить приобщения этих фотографий к рассмотрению в суде

В деле Пола Манафорта, которого в США обвиняют в уклонении от уплаты налогов, фигурируют фотографии Виктора Януковича.

Адвокаты Манафорта сейчас пытаются не допустить приобщения этих фотографий к рассмотрению в суде, пишет Bloomberg.

Они аргументируют это тем, что фото являются "неуместными, предвзятыми и неоправданно забирающими время доказательствами".

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В свою очередь обвинение считает, что эти фото свидетельствуют о том, что Пол Манафорт помогал улучшать имидж украинского экс-президента.

Отметим, Манафорт был консультантом Партии Регионов. Обвинение утверждает, что политтехнолог не задекларировал доходы, полученные во время работы в Украине.

Напомним, обнародовано фото заключенного Манафорта в тюрьме.