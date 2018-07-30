Дебаты по делу Януковича в Оболонском суде перенесли

Адвокаты не пришли на судебное заседание

Судебные дебаты в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича перенесли на вторник, 31 июля. Об этом сообщает 112 Украина.

Дебаты перенесли в связи с неявкой адвокатов Януковича на заседание. Сегодняшнее заседание продлилось только 5 минут.

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Адвокаты подали в суд ходатайство, что сегодня на заседание не прибудут из-за рассмотрения Верховным судом ходатайства об изменении подсудности дела о госизмене.

Председательствующий судья Владислав Девятко прогнозирует, что уже к 1 августа начнется оглашение приговора по делу о госизмене.

Экс-президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.