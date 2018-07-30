Зайцева 29 раз покидала СИЗО, - СМИ

Обвиняемая уходила из изолятора для визита в суд, следственных экспериментов и посещения больницы

За все время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора.

Об этом сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, пишет Сегодня.

Зайцева уходила из СИЗО для визита в суд, следственных экспериментов и посещения больницы.

Второго обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз - в суд и на следственные эксперименты.

В частности, Зайцеву видели за пределами учреждения исполнения наказаний №27 - на территории Центральной клинической больницы №5.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.