84-летнему харьковчанину дали 12 лет тюрьмы за госизмену

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным в госизмене и приговорил к 12 годам тюрьмы харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Мужчина собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию он планировал передать представителям России. В поле зрения СБУ он попал в августе 2017 года.

Украинская правда сообщает, что виновным в госизмене признали 84-летнего харьковчанина Мехти Логунова.

Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку у защиты есть время на апелляцию. Сейчас осужденный находится под стражей.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины в Луганской области задержала снайпера из Казани, воевавшего на стороне пророссийских террористов.