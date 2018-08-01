Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Черный список. Нужен ли Украине открытый реестр педофилов
Черный список. Нужен ли Украине открытый реестр педофилов
Фото: Maciej Toporowicz / Getty Images

Черный список. Нужен ли Украине открытый реестр педофилов

В конце июля руководство полиции в очередной раз предложило создать открытый реестр педофилов, а с начала прошлого месяца в Раде лежит доработанный проект, один из соавторов которого – глава кринимальной полиции. Фокус разбирался, зачем это нужно и как это может выглядеть на практике

Залина Крюкова - 01.08.18 37
000

Любой нормальный родитель больше всего боится, что кто-то причинит его ребенку боль или нанесет непоправимую психологическую травму. А сексуальные домогательства – один из самых страшных кошмаров, которые только могут себе представить отец или мать. Потому цель и правоохранительных органов, и сотрудников школ и детсадов – обезопасить детей от разного рода извращенцев. А их, судя по статистике преступлений, немало.

Реестр как клеймо

Недавно полиция задержала 76-летнего селянина, который пытался развратить девочку-подростка, приходившую к нему помогать по хозяйству. В это же время правоохранители поймали 46-летнего инструктора детского лагеря, который раздевался перед детьми и, как указывает полицейская сводка, "удовлетворял половое влечение неестественным способом". Совсем дичайшие случаи произошли на Житомирщине и Днепропетровщине: там родители снимали порно с со своими же малолетними детьми. В Житомире отец за деньги продавал фото и видео сексуальных отношений со своей 8-месячной дочерью (как сообщили в полиции, половые акты он имитировал), а в Кривом Роге отец и мать 4-летней девочки снимали "взрослое видео" с ребенком, используя "игрушки" из секс-шопов.

Работа над предотвращением подобных преступлений началась в полиции еще два года назад. Результатом стал законопроект о внедрении открытого реестра педофилов и процедуры химической кастрации. Доработанный документ в начале июля внесли на рассмотрение в Верховную Раду.

"Наша система расследования преступлений и судебная система такие, что они достаточно часто приводят к судебным ошибкам"

В полиции в очередной раз подтвердили готовность внедрять новый инструмент. "Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любой страны", - заявил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.

Эксперты-правозащитники достаточно критично восприняли такую инициативу. В ней они увидели нарушение Конституции и прав человека. "Это противоречит конституции Украины, законодательству Украины о защите персональных данных и это противоречит правам человека, однозначно", - отметил в комментарии Фокусу правозащитник Владимир Чемерис.

По его словам, подобные заявления больше похожи на попытки приобрести популярность.

"У нас о борьбе с педофилами, начиная с химической кастрации, говорят уже очень давно. Это все противоречит любым представлениям о правах человека, но это очень выгодная тема для того, чтобы приобрести дешевую популярность. У нас идет борьба с преступностью – мы не справляемся. Значит, мы быстренько справимся с педофилами", - отмечает эксперт.

Некоторые видят угрозу такого реестра для людей в отечественной судебной системе. Ее несовершенства вполне могут "подвести под монастырь" и невинного человека, а внесение в "черный список" ставит клеймо на всю жизнь.

"Наша система расследования преступлений и судебная система такие, что они достаточно часто приводят к судебным ошибкам. То есть, люди осуждаются те, кто не совершал этих преступлений, которые им инкриминировались", - говорит глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров. Он отметил, что бывали случаи, когда людей ложно обвиняли в преступлениях против детей. При этом ошибка такого рода в нашем обществе может быть фатальной.

"Это больные люди, им нужна помощь. Речь скорее должна идти о том, как их выявлять в обществе"

"В этой сфере, что касается этих людей, ошибка будет иметь очень сложные последствия, это клеймо, которое будет на всю жизнь. Есть нездоровый интерес общества к этим вопросам, и когда что-то такое услышали, то начинается обсуждать, перепечатывать, делают публикации и видео", - говорит Захаров.

Более того, педофилия сама по себе, как выяснилось, не является преступлением. Это психиатрический диагноз.

"Педофилия определяется половым влечением не к подростку, а к ребенку без каких-либо вторичных половых признаков. До 9 лет примерно, а в основном 6-7 лет. Это больные люди, им нужна помощь. Речь скорее должна идти о том, как их выявлять в обществе, как этому противодействовать, как должна быть организована социальная служба", - объясняет исполнительный директор Ассоциации сексологов Украины Михаил Шевченко. По его словам, люди с таким диагнозом могут даже не осознавать пагубность своей страсти.

Реестр как средство защиты

Практика подобных реестров уже существует в других странах. Например, в США этот список открыт и в нем, кроме имени преступника, есть еще и адрес. Благодаря этому родители могут принимать решение, в каком районе не стоит селиться. В соседней Польше недавно открыли такой реестр, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе: психиатры настаивали на том, что подобные действие мешают ресоциализации вышедших на волю преступников. В Чехии достаточно недавно педофилов могли подвергнуть даже хирургической кастрации.

В Украине пока рассматривается только вариант добровольной химической кастрации и предполагается, что реестр будет доступен, помимо правоохранительных органов, еще  руководителям детских учреждений – напрямую или через руководителей местных управлений образования.

"Лица, которые имеют половое влечение к детям, предпочитают работу в детских заведениях, и проникают туда на работу всеми возможными способами"

"Реестр лиц, которые совершили половые преступления против детей, – это достаточно эффективный способ противодействовать попаданию людей с педофильными наклонностями в детские учреждения. Исследования показали, что лица, которые имеют половое влечение к детям, предпочитают работу в детских заведениях, и проникают туда на работу всеми возможными способами", - объясняет одна из соавторов законопроекта Анна Маляр. По ее словам, в случае принятия закона, устроиться на работу в детское учреждение можно будет только с выпиской из этого реестра.

При этом она отмечает, что "реестр педофилов" - не совсем корректное название, поскольку в юриспруденции термина педофилия не существует – это сугубо медицинское понятие. Потому в список будут заносить имена людей только после приговора суда по определенным статьям.

"В реестр будут заноситься только те люди, которые уже были признаны судом виновными в преступлениях против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Это не только изнасилование, но и растление несовершеннолетних, половые отношения с лицом, не достигнувшим 16 лет. Мы не сможем этим реестром охватить людей, которые не были осуждены", - говорит Маляр.

Более того, педофилы и люди, которые совершили указанные преступления – часто не одни и те же. "По исследованиям западных стран, очень небольшой процент из тех людей, которые применяют половое насилие к детям, - педофилы. Их единицы. Украинский закон не выделяет в отдельную категорию этих людей", - объясняет юрист.

Химическая кастрация, которую тоже многие эксперты считают бесчеловечной и нарушающей права, будет применяться добровольно. Кроме того, она не имеет необратимых последствий для сексуального влечения.

"Украинское криминально-процессуальное законодательство стоит на стороне преступника. Мы должны это изменить"

"Предлагается применять химическую кастрацию к исключительно людям, у которых подтвержден диагноз педофилия. Это только добровольно. Человек сможет выбирать: отбывать срок до конца или подвергнуться химической кастрации на этот же срок. Это введение определенных веществ в организм, которые имеют короткий срок действия. В среднем это три месяца. После окончания действия такого химического вещества, либидо и сексуальная активность восстанавливаются", - объясняет Маляр.

В целом же реестр призван поменять философию уголовно-процессуального права в Украине, которое сейчас направлено на защиту скорее преступника, чем потерпевшего.

"Украинское криминально-процессуальное законодательство уже давно стоит на стороне преступника. Мы же должны склонять законодательство на сторону жертвы и думать про права жертвы и про права потенциальных жертв, и право человек на безопасность, которое должны обеспечивать правоохранительные органы. А потом уже – о правах человека, который издевался над детьми", – подытожила Анна Маляр.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В Украине рынок аренды жилья хотят вывести из тениПолиция задержала разведчика из "ЛНР"В ОБСЕ призвали ВР пересмотреть законопроект о блокировке сайтов
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16923
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13506
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10469
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18642
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12570
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22980
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12287
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24368
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9355
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8394
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 21773 / 24181
  2. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 11199 / 18340
  3. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 5596 / 6370
  4. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 4535 / 5129
  5. Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине 3227 / 3530
  6. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 3086 / 3519
  7. Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 3058 / 3377
  8. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 2762 / 3756
  9. США пообещали России "адские" санкции уже завтра 2658 / 3300
  10. После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ 2421 / 2725
  1. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 27 / 5129
  2. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 26 / 24181
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 15 / 3756
  4. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 15 / 2237
  5. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 10 / 2521
  6. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 9 / 806
  7. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 9 / 55295
  8. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 9 / 18340
  9. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 8 / 6370
  10. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 7 / 3519
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.