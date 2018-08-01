Черный список. Нужен ли Украине открытый реестр педофилов

В конце июля руководство полиции в очередной раз предложило создать открытый реестр педофилов, а с начала прошлого месяца в Раде лежит доработанный проект, один из соавторов которого – глава кринимальной полиции. Фокус разбирался, зачем это нужно и как это может выглядеть на практике

Любой нормальный родитель больше всего боится, что кто-то причинит его ребенку боль или нанесет непоправимую психологическую травму. А сексуальные домогательства – один из самых страшных кошмаров, которые только могут себе представить отец или мать. Потому цель и правоохранительных органов, и сотрудников школ и детсадов – обезопасить детей от разного рода извращенцев. А их, судя по статистике преступлений, немало.

Реестр как клеймо

Недавно полиция задержала 76-летнего селянина, который пытался развратить девочку-подростка, приходившую к нему помогать по хозяйству. В это же время правоохранители поймали 46-летнего инструктора детского лагеря, который раздевался перед детьми и, как указывает полицейская сводка, "удовлетворял половое влечение неестественным способом". Совсем дичайшие случаи произошли на Житомирщине и Днепропетровщине: там родители снимали порно с со своими же малолетними детьми. В Житомире отец за деньги продавал фото и видео сексуальных отношений со своей 8-месячной дочерью (как сообщили в полиции, половые акты он имитировал), а в Кривом Роге отец и мать 4-летней девочки снимали "взрослое видео" с ребенком, используя "игрушки" из секс-шопов.

Работа над предотвращением подобных преступлений началась в полиции еще два года назад. Результатом стал законопроект о внедрении открытого реестра педофилов и процедуры химической кастрации. Доработанный документ в начале июля внесли на рассмотрение в Верховную Раду.

"Наша система расследования преступлений и судебная система такие, что они достаточно часто приводят к судебным ошибкам"

В полиции в очередной раз подтвердили готовность внедрять новый инструмент. "Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любой страны", - заявил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.

Эксперты-правозащитники достаточно критично восприняли такую инициативу. В ней они увидели нарушение Конституции и прав человека. "Это противоречит конституции Украины, законодательству Украины о защите персональных данных и это противоречит правам человека, однозначно", - отметил в комментарии Фокусу правозащитник Владимир Чемерис.

По его словам, подобные заявления больше похожи на попытки приобрести популярность.

"У нас о борьбе с педофилами, начиная с химической кастрации, говорят уже очень давно. Это все противоречит любым представлениям о правах человека, но это очень выгодная тема для того, чтобы приобрести дешевую популярность. У нас идет борьба с преступностью – мы не справляемся. Значит, мы быстренько справимся с педофилами", - отмечает эксперт.

Некоторые видят угрозу такого реестра для людей в отечественной судебной системе. Ее несовершенства вполне могут "подвести под монастырь" и невинного человека, а внесение в "черный список" ставит клеймо на всю жизнь.

"Наша система расследования преступлений и судебная система такие, что они достаточно часто приводят к судебным ошибкам. То есть, люди осуждаются те, кто не совершал этих преступлений, которые им инкриминировались", - говорит глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров. Он отметил, что бывали случаи, когда людей ложно обвиняли в преступлениях против детей. При этом ошибка такого рода в нашем обществе может быть фатальной.

"Это больные люди, им нужна помощь. Речь скорее должна идти о том, как их выявлять в обществе"

"В этой сфере, что касается этих людей, ошибка будет иметь очень сложные последствия, это клеймо, которое будет на всю жизнь. Есть нездоровый интерес общества к этим вопросам, и когда что-то такое услышали, то начинается обсуждать, перепечатывать, делают публикации и видео", - говорит Захаров.

Более того, педофилия сама по себе, как выяснилось, не является преступлением. Это психиатрический диагноз.

"Педофилия определяется половым влечением не к подростку, а к ребенку без каких-либо вторичных половых признаков. До 9 лет примерно, а в основном 6-7 лет. Это больные люди, им нужна помощь. Речь скорее должна идти о том, как их выявлять в обществе, как этому противодействовать, как должна быть организована социальная служба", - объясняет исполнительный директор Ассоциации сексологов Украины Михаил Шевченко. По его словам, люди с таким диагнозом могут даже не осознавать пагубность своей страсти.

Реестр как средство защиты

Практика подобных реестров уже существует в других странах. Например, в США этот список открыт и в нем, кроме имени преступника, есть еще и адрес. Благодаря этому родители могут принимать решение, в каком районе не стоит селиться. В соседней Польше недавно открыли такой реестр, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе: психиатры настаивали на том, что подобные действие мешают ресоциализации вышедших на волю преступников. В Чехии достаточно недавно педофилов могли подвергнуть даже хирургической кастрации.

В Украине пока рассматривается только вариант добровольной химической кастрации и предполагается, что реестр будет доступен, помимо правоохранительных органов, еще руководителям детских учреждений – напрямую или через руководителей местных управлений образования.

"Лица, которые имеют половое влечение к детям, предпочитают работу в детских заведениях, и проникают туда на работу всеми возможными способами"

"Реестр лиц, которые совершили половые преступления против детей, – это достаточно эффективный способ противодействовать попаданию людей с педофильными наклонностями в детские учреждения. Исследования показали, что лица, которые имеют половое влечение к детям, предпочитают работу в детских заведениях, и проникают туда на работу всеми возможными способами", - объясняет одна из соавторов законопроекта Анна Маляр. По ее словам, в случае принятия закона, устроиться на работу в детское учреждение можно будет только с выпиской из этого реестра.

При этом она отмечает, что "реестр педофилов" - не совсем корректное название, поскольку в юриспруденции термина педофилия не существует – это сугубо медицинское понятие. Потому в список будут заносить имена людей только после приговора суда по определенным статьям.

"В реестр будут заноситься только те люди, которые уже были признаны судом виновными в преступлениях против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Это не только изнасилование, но и растление несовершеннолетних, половые отношения с лицом, не достигнувшим 16 лет. Мы не сможем этим реестром охватить людей, которые не были осуждены", - говорит Маляр.

Более того, педофилы и люди, которые совершили указанные преступления – часто не одни и те же. "По исследованиям западных стран, очень небольшой процент из тех людей, которые применяют половое насилие к детям, - педофилы. Их единицы. Украинский закон не выделяет в отдельную категорию этих людей", - объясняет юрист.

Химическая кастрация, которую тоже многие эксперты считают бесчеловечной и нарушающей права, будет применяться добровольно. Кроме того, она не имеет необратимых последствий для сексуального влечения.

"Украинское криминально-процессуальное законодательство стоит на стороне преступника. Мы должны это изменить"

"Предлагается применять химическую кастрацию к исключительно людям, у которых подтвержден диагноз педофилия. Это только добровольно. Человек сможет выбирать: отбывать срок до конца или подвергнуться химической кастрации на этот же срок. Это введение определенных веществ в организм, которые имеют короткий срок действия. В среднем это три месяца. После окончания действия такого химического вещества, либидо и сексуальная активность восстанавливаются", - объясняет Маляр.

В целом же реестр призван поменять философию уголовно-процессуального права в Украине, которое сейчас направлено на защиту скорее преступника, чем потерпевшего.

"Украинское криминально-процессуальное законодательство уже давно стоит на стороне преступника. Мы же должны склонять законодательство на сторону жертвы и думать про права жертвы и про права потенциальных жертв, и право человек на безопасность, которое должны обеспечивать правоохранительные органы. А потом уже – о правах человека, который издевался над детьми", – подытожила Анна Маляр.