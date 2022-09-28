Сериал про маньяка и людоеда Джеффри Дамера стал новым хитом Netflix

Сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" получает самые высокие рейтинги Netflix со времен "Очень странных дел", несмотря на негативные отзывы

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Сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" стал новым хитом рейтингов Netflix, несмотря на разногласия по поводу проекта. Сериал дебютировал 21 сентября и его посмотрели более 196 миллиона человек. Так что он получил лучший рейтинг потокового сервиса со времен четвертого сезона "Очень странных дел". Об этом пишет Deadline.

Таким образом телесага о маньяке Дамере обошла в рейтингах "Изобретая Анну" (195,97 миллиона) и третий сезон "Ты" (179 миллионов).

Главную роль в десятисерийном минисериале исполнил Эван Питерс, звезда другого хитового сериала "Мейр из Исттауна".

[ + – ] Эван Питерс и Джеффри Дамер Фото: Скриншот

Сериал пересказывает историю Дамера с точки зрения его жертв и исследует основные ошибки, допущенные полицией Висконсина при расследовании его преступлений.

В сериале рассказывается как минимум о 10 инцидентах, после которых власти едва не брали Джеффри Дамера под стражу, но в итоге, он избегал ареста и продолжал убивать дальше.

Но сериал раскритиковали за излишнюю натуралистичность и за травматический эффект, который он оказывает на тех, кто пострадал от действий маньяка.

Пользователи соцсетей отметили, что создатели сериала должны были поинтересоваться у жертв и родственников жертв Дамера, можно ли вообще выпускать в эфир свое творение.

Сестра Эррола Линдси, одной из жертв Дамера, сказала, что Netflix так и не связался с ней по поводу сериала.

"Я чувствую, что Netflix должен был спросить, не возражаем ли мы или как мы относимся к этому. Они меня ни о чем не спрашивали. Они просто сделали это. Печально, что они зарабатывают деньги на этой трагедии", — сказала женщина.

[ + – ] Трейлер сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

Напомним, Джеффри Дамер начал убивать в 1978 году, когда ему было 18 лет. Он знакомился с автостопщиками и приводил домой парней, с которыми знакомился в гей-барах. Он фотографировал их, убивал, причем некоторые части тел и, зачастую головы, хранил в холодильнике и бочках, часть съедал, со временем у него развились некрофильские наклонности.

Дамера арестовали только в 1991 году, когда он уже успел убить 17 человек. Его очередная жертва смогла сбежать и привлечь внимание полицейских.

Дамера приговорили к 15 пожизненным срокам. Но отсидел он только три года. В 1994 году его забил насмерть другой заключенный в тюремной душевой.

Но сериал Netflix стал не первой экранизацией жизни маньяка. В 2002 году вышел фильм "Дамер", главную роль в котором сыграл Джереми Реннер, в 2017 году – фильм "Мой друг Дамер" с Россом Линчем в главной роли.

Напомним, ранее НВО снял документальный сериал о серийном убийце и насильнике Джозефе Джеймсе ДеАнджело по прозвищу "Ночной сталкер".