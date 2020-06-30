НВО снял сериал о серийном насильнике "Ночном сталкере", который наконец признался в содеянном

72-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело-младший совершил 13 убийств и 62 изнасилования за 15 лет в Калифорнии, получил прозвища "Ночной сталкер" и "убийца Голден Стэйт". Был пойман только в 2018 году, благодаря анализу ДНК. 29 июня признался в своих преступлениях, чтобы избежать смертной казни

Новый документальный сериал от НВО под названием "Я уйду в темноте" повествует о преступлениях "знаменитого" серийного насильника и убийцы по прозвищу "Ночной сталкер" и "Убийца Голден-Стэйт". Показ начали на этой неделе, и не случайно - Джозеф Джеймс ДеАнджело-младший признался в содеянном в зале суда, чтобы избежать смертной казни. Об этом пишет Daily Mail.

На счету "Ночного Сталкера" 13 убийств, 62 изнасилования и 120 краж со взломом. Он действовал в Калифорнии с 1973 по 1986 год. И ему удавалось скрываться от полиции до 2018 года.

Поймали ДеАнджело с помощью анализа ДНК. Про его преступления криминалист Мишель Макнамара написала книгу, которая и вдохновила создателей сериала. А название взято из показаний первой жертвы "Ночного Сталкера" Крис Педретти. Девушке было 15 лет, когда Джозеф Джеймс ДеАнджело-младший ее изнасиловал. Она стала его десятой жертвой.

Крис Педретти должна была пойти в школу на танцы 18 декабря 1976 года, но она осталась дома одна, почувствовав себя плохо. Крис села поиграть на пианино, рассказывала, что услышала шум, а уже в следующую секунду почувствовала нож у горла. "Он сказал мне на ухо: "Если ты будешь кричать или дергаться, я воткну этот нож тебе в горло. И я уйду в темноте", - рассказывала позже Педретти полиции и прессе.

Крис Педретти - 10-я жертва ДеАнджело

ДеАнджело выбирал одноэтажные дома на тихих улицах, он обычно посещал их заранее и мог оставить там оружие: нож и удавку, чтобы не брать их с собой в следующий визит. Он часто насиловал женщин на глазах их мужей. Известен случай, когда он поставил посуду на спину мужчине и пригрозил, что если хоть одна из тарелок упадет – он перережет горло его жене. ДеАнджело привязывал своих жертв к кроватям, завязывал им глаза и прятался в темноте, чтобы те подумали, что он ушел, и начинали звать на помощь. Тогда он снова принимался мучить их. Также многие женщины вспоминали, что, изнасиловав их, ДеАнджело начинал рыдать и звать свою мать.

Режиссером сериала стала Лиз Гарбус. Кроме "Ночного Сталкера" сериал также расскажет историю криминалиста Мишель Макнамара. В 2016 году женщина скончалась от передозировки наркотиков. Ранее она признавалась, что одержима делом "Ночного сталкера". Книгу закончил ее муж, комик Паттон Освальт с помощью двух журналистов.

Дело "Ночного сталкера" усложнялось тем, что очень долго полиция не связывала убийства, изнасилования и ограбления. Они считали, что все эти преступления совершают разные люди, а пресса подливала масла в огонь, раздавая им разнообразные прозвища. Но в 2001 году анализ ДНК показал, что все эти преступники – один и тот же человек. "Ночной Сталкер" был пойман 24 апреля 2018 года. Правда с 2017 года ДеАнджело не может быть обвинен в изнасилованиях 70-х годов за давностью преступления.

Фоторобот "Ночного сталкера" и Джозеф ДеАнджело

ДеАнджело служил в ВМС США, воевал во Вьетнаме. Служил в полиции, но только до 1979 года, пока его не поймали на магазинной краже. Был женат, у него три дочери.

29 июня, в бальном зале Университета Сакраменто, который временно приспособили под зал суда, Джозеф Джеймс ДеАнджело-младший признался в десятках изнасилований, в которых его уже не могут обвинить и в первом из 13 убийств. ДеАнджело пошел на сделку со следствием, чтобы избежать смертной казни. В случае признания он получит пожизненный срок без права на апелляцию.

Джозеф ДеАнджело в зале суда

В суде он выглядел слабым и немощным, но журналисты считают, что ДеАнджело притворяется. Вынесение приговора может задержаться. До конца недели суд будет слушать показания свидетелей и жертв "Ночного Сталкера".

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.