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Стиль жизни

Деми Ловато в кожаном корсете выступила на церемонии Billboard Women In Music Awards (фото)

певица, Деми Ловато, Billboard Women In Music Awards
Фото: Getty Images | Певица Деми Ловато

Известная певица вместе с бразильской исполнительницей спели песню Penhasco2. Их выступление вызвало фурор.

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Американская певица, актриса и композитор Деми Ловато вместе с фавориткой Бразилии Луизой Сонза 6 марта выступила на церемонии вручения наград Billboard Women In Music Awards в Калифорнии, сообщает Daily Mail.

31-летняя Ловатто, двукратная номинантка на премию "Грэмми", выглядела невероятно в кожаном корсете, которым подчеркнула свое красивое декольте.

Свой образ,она дополнила подходящей укороченной курткой c широкими плечами, мешковатыми брюками и ботинками. Этот ансамбль одежды ей помог подобрать стилист Джилл Джейкобс, Знаменитость нанесла яркий макияж, подчеркнув карие глаза. Ее черные волосы волнами ниспадали на плечи.

Деми Ловато, певица Fullscreen
Певица Деми Ловато
Фото: Getty Images

Вместе с 25-летней Луизой на сцене знаменитости исполнили хит 2023 года, португальскую поп-песню Penhasco2 из третьего студийного альбома Луизы, Escândalo Íntimo. Сцена, на которой они выступали, была наполнена огненными образами, идеально подходящими для песни.

Деми Ловато, Луиза Сонза, певицы Fullscreen
Деми Ловато и Луиза Сонза
Фото: Getty Images

Луиза тоже была одета в темные цвета, но выбрала блестящий укороченный жилет, мешковатые брюки в тонкую полоску и туфли на шпильке. Бразильянка Луиза, получившая премию New Global Force Award, также спела во время выступления английскую версию своей песни Chico.

Деми Ловато, Луиза Сонза, певицы Fullscreen
Деми Ловато и Луиза Сонза
Фото: Getty Images

Ранее, в 2018 году, у певицы Деми Ловато врачи диагностировали повреждение мозга. Вследствие наркотической передозировки она была близка к смерти и перенесла сердечный приступ. Долгое время ей также было очень трудно читать, она не могла водить машину.

Кроме этого, в январе прошлого года сообщалось, что рекламу Деми Ловато в Великобритании запретили из-за оскорбления чувств верующих. Агенство постановило, что рекламную кампанию следует остановить, если в изображение не будут внесены правки.