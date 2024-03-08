Деми Ловато в кожаном корсете выступила на церемонии Billboard Women In Music Awards (фото)

Известная певица вместе с бразильской исполнительницей спели песню Penhasco2. Их выступление вызвало фурор.

Related video

Американская певица, актриса и композитор Деми Ловато вместе с фавориткой Бразилии Луизой Сонза 6 марта выступила на церемонии вручения наград Billboard Women In Music Awards в Калифорнии, сообщает Daily Mail.

31-летняя Ловатто, двукратная номинантка на премию "Грэмми", выглядела невероятно в кожаном корсете, которым подчеркнула свое красивое декольте.

Свой образ,она дополнила подходящей укороченной курткой c широкими плечами, мешковатыми брюками и ботинками. Этот ансамбль одежды ей помог подобрать стилист Джилл Джейкобс, Знаменитость нанесла яркий макияж, подчеркнув карие глаза. Ее черные волосы волнами ниспадали на плечи.

Певица Деми Ловато Фото: Getty Images

Вместе с 25-летней Луизой на сцене знаменитости исполнили хит 2023 года, португальскую поп-песню Penhasco2 из третьего студийного альбома Луизы, Escândalo Íntimo. Сцена, на которой они выступали, была наполнена огненными образами, идеально подходящими для песни.

Деми Ловато и Луиза Сонза Фото: Getty Images

Луиза тоже была одета в темные цвета, но выбрала блестящий укороченный жилет, мешковатые брюки в тонкую полоску и туфли на шпильке. Бразильянка Луиза, получившая премию New Global Force Award, также спела во время выступления английскую версию своей песни Chico.

Деми Ловато и Луиза Сонза Фото: Getty Images

Ранее, в 2018 году, у певицы Деми Ловато врачи диагностировали повреждение мозга. Вследствие наркотической передозировки она была близка к смерти и перенесла сердечный приступ. Долгое время ей также было очень трудно читать, она не могла водить машину.

Кроме этого, в январе прошлого года сообщалось, что рекламу Деми Ловато в Великобритании запретили из-за оскорбления чувств верующих. Агенство постановило, что рекламную кампанию следует остановить, если в изображение не будут внесены правки.