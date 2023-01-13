Рекламу Деми Ловато в Великобритании запретили из-за оскорбления чувств верующих

Реклама должна была продвигать альбом "Holy Fvck".

Related video

Агентство рекламных стандартов Великобритании запретило маркетинговую кампанию нового альбома Деми Ловато "Holy Fvck", поскольку она может быть оскорбительной для христиан. Об этом сообщает Ladbible.

На плакатах, развешанных летом по всему Лондону, американская певица лежала на матрасе в форме распятия, одетая в стиле бондаж. Объявление должно было продвигать альбом "Holy Fvck".

Агентство (ASA) получило четыре жалобы на рекламную афишу, в которых отмечался оскорбительный тон, а также ненадлежащее размещение плаката, который могут увидеть дети.

[ + – ] Фотография, которую использовала в рекламе Деми Ловато Фото: Instagram @ddlovato

В своем решении ASA написало, что изображение Ловато, "одетой в стиле рабства, когда она лежит на матрасе в форме распятия со связанными ногами, напоминая Христа, и указание на "holy fvck", которое в этом контексте, вероятно, рассматривается как соединение сексуальности со священной тематикой, могло нанести серьезное оскорбление христианам".

Агенство постановило, что рекламную кампанию следует остановить, если в изображение не будут внесены правки.

В одном из своих интервью Ловато сказала, что в основу песни Heaven, входящей в состав альбома, действительно положено библейское стихотворение. Деми Ловато объяснила, что ее песня посвящена исследованию ее сексуальной активности в борьбе с ее консервативным христианским воспитанием.

Напомним, Деми Ловато рассказала о последствиях наркотической передозировки.