Рекламу Демі Ловато у Великій Британії заборонили через образу почуттів вірян

Реклама мала просувати альбом "Holy Fvck".

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Агентство рекламних стандартів Великобританії заборонило маркетингову кампанію нового альбому Демі Ловато "Holy Fvck", оскільки вона може бути образливою для християн. Про це повідомляє Ladbible.

На плакатах, розвішаних улітку по всьому Лондону, американська співачка лежала на матраці у формі розп'яття, одягнена в стилі бондаж. Оголошення мало просувати альбом "Holy Fvck".

Агентство (ASA) отримало чотири скарги на рекламну афішу, в яких відзначався образливий тон, а також неналежне розміщення плаката, який можуть побачити діти.

[ + – ] Фотографія, яку використовувала в рекламі Демі Ловато Фото: Instagram @ddlovato

У своєму рішенні ASA написало, що зображення Ловато "одягненої в стилі рабства, коли вона лежить на матраці у формі розп'яття зі зв'язаними ногами, нагадуючи Христа, і вказівку на "holy fvck", яке в цьому контексті, ймовірно, розглядається як поєднання сексуальності зі священною тематикою, могло завдати серйозної образи християнам".

Агенство ухвалило, що рекламну кампанію слід зупинити, якщо до зображення не внесуть правки.

В одному зі своїх інтерв'ю Ловато сказала, що в основу пісні Heaven, що входить до складу альбому, справді покладено біблійний вірш. Демі Ловато пояснила, що її пісня присвячена дослідженню її сексуальної активності у боротьбі з її консервативним християнським вихованням.

Нагадаємо, Демі Ловато розповіла про наслідки наркотичного передозування.