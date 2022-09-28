Серіал про маніяка та людожера Джеффрі Дамера став новим хітом Netflix

Серіал "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" отримує найвищі рейтинги Netflix із часів "Дуже дивних справ", незважаючи на негативні відгуки.

Related video

Серіал "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" став новим хітом рейтингів Netflix, незважаючи на розбіжності щодо проєкту. Серіал дебютував 21 вересня, і його переглянули понад 196 мільйонів людей. Тож він отримав найкращий рейтинг потокового сервісу з часів четвертого сезону "Дуже дивних справ". Про це пише Deadline.

Телесага про маніяка Дамера обійшла в рейтингах "Вигадану Анну" (195,97 мільйона) й третій сезон "Ти" (179 мільйонів).

Головну роль у десятисерійному мінісеріалі виконав Еван Пітерс, зірка іншого хітового серіалу "Мейр із Істтауна".

[ + – ] Еван Пітерс і Джеффрі Дамер Фото: Скриншот

Серіал переказує історію Дамера з погляду його жертв і досліджує основні помилки, допущені поліцією Вісконсина під час розслідування його злочинів.

У серіалі розповідається як мінімум про 10 інцидентів, після яких влада ледь не брала Джеффрі Дамера під варту, але в результаті він уникав арешту й продовжував вбивати далі.

Але серіал розкритикували за надмірну натуралістичність і за травматичний ефект, який він чинить на тих, хто постраждав від дій маніяка.

Користувачі соцмереж зазначили, що творці серіалу мали поцікавитися в жертв і родичів жертв Дамера, чи взагалі взагалі випускати в ефір свій витвір.

Сестра Еррола Ліндсі, однієї з жертв Дамера, сказала, що Netflix так і не зв'язався з нею з приводу серіалу.

"Я відчуваю, що Netflix повинен був запитати, чи не заперечуємо ми або як ми ставимося до цього. Вони мене ні про що не питали. Вони просто зробили це. Сумно, що вони заробляють гроші на цій трагедії", — сказала жінка.

[ + – ] Трейлер серіалу "Монстр: Історія Джеффрі Дамера"

Нагадаємо, Джеффрі Дамер почав убивати 1978 року, коли йому було 18 років. Він знайомився з автостопниками та приводив додому хлопців, із якими знайомився в гей-барах. Він фотографував їх, убивав, причому деякі частини тіл і часто голови зберігав у холодильнику та бочках, частину з'їдав, згодом у нього розвинулися некрофільські нахили.

Дамера заарештували лише 1991 року, коли він уже встиг убити 17 людей. Його чергова жертва змогла втекти й привернути увагу поліцейських.

Дамера засудили до 15 довічних термінів. Але відсидів він лише три роки. 1994 року його забив на смерть інший ув'язнений у тюремній душовій.

Але серіал Netflix став не першою екранізацією життя маніяка. У 2002 році вийшов фільм "Дамер", головну роль у якому зіграв Джеремі Реннер, у 2017 році — фільм "Мій друг Дамер" із Россом Лінчем у головній ролі.

Нагадаємо, раніше НВО зняв документальний серіал про серійного вбивцю та ґвалтівника Джозефа Джеймса ДеАнджело на прізвисько "Нічний сталкер".