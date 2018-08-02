В Каменском (бывший Днепродзержинск – ред.) взорвался микроавтобус батальона Днепр. Взрыв произошел на пересечении улиц Сачко и улиц Москворецкая.



Об этом пишет местный сайт 5692 в четверг, 2 августа.





"В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского городского совета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.





Отмечается, что сам депутат остался жив, однако сильно пострадал. Его отправили в больницу.

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"Сотрудники полиции и ГСЧС от комментариев на месте происшествия отказались. Официальная версия полиции будет известна после того, как свой вердикт вынесут взрывотехники и следственно-оперативная группа", – пишет издание.





Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал резонансные нападения на чиновников и активистов, произошедших в Херсоне и Одессе. По его мнению, "начался план дестабилизации".