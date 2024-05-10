"Пожар с мощным бабахом": в Мариуполе прилетело по базе оккупантов (фото)

Взрывы прогремели на территории бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Туда отправились скорые и спасатели.

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В оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 9 мая было громко не от салютов. В городе раздавались взрывы и работала вражеская ПВО. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Салют. Что-то уже пылает", — проинформировал Андрющенко.

Он добавил, что на место взрыва отправились пожарные и медики скорой помощи.

Впоследствии чиновник проинформировал о повторных взрывах в Приморском районе Мариуполя, или в Мариупольском районе.

"День начался плохо, но завершился прекрасно. Эпицентр (взрыва — ред.) на территории бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Базировались. На территорию кондитерской уже заехала карета скорой помощи", — прокомментировал взрывы Петр Андрющенко.

Через несколько минут один из местных "блогеров" на видео рассказал, что в городе произошел масштабный пожар, о чем ему лично сообщили спасатели, с которыми он пообщался, но сам "блогер" уверен, что это были прилеты.

"Это по улице Митрополичья. В Мариуполе все огонь. Возможно, это что-то там, где-то там, непонятное. Все чьотко, все ровно в Мариуполе. Или это обычный пожар с каким-то мощным бабахом газового баллона, или сбитие ракеты, упали обломки какие-то и произошло возгорание. Я склоняюсь ко второму — потому что работала ПВО, скорее всего упали обломки и произошло возгорание", — поделился мыслями мужчина.

Российские военные блогеры также говорят о ракетной атаке в Мариуполе.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области перед Пасхой умерли 10 российских солдат. До этого они насладились салом, колбасой и пасхальными куличами.

Ранее советник городского головы города Петр Андрющенко сообщил об успешных ударах ВСУ по базе оккупантов в селе Бабах-Тарама. По словам чиновника, зафиксировано не менее 10 попаданий по месту расположения оккупантов, а количество пострадавших россиян составляет не менее 20.