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Главная » Страна » Укрзализныця наняла SMM-менеджера за 740 тыс. грн

Укрзализныця наняла SMM-менеджера за 740 тыс. грн

Укрзализныця наняла SMM-менеджера за 740 тыс. грн
Фото: 5 канал

За ведение своей страницы в Facebook компания в среднем будет платить 117 тыс. грн ежемесячно 

08.08.18 90
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Укрзализныця заказала контракт на ведение своей официальной страницы в Facebook на сумму в 740 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

19 июня компания заключила соглашение с ФОП Русанов Роман Николаевич. За поддержку официальной Facebook-страницы  Укрзализныця заплатит 653 тыс грн. 

За эту сумму исполнитель должен предоставить 5 видов услуг:

  • сделать аналитическое исследование и подготовить рекомендации по оптимизации Facebook-страницы Укрзализныци за 110 тыс. грн;
  • разработать 13 макетов дизайна элементов страницы за 195 тыс. грн;
  • продвигать 120 публикаций Укрзализныци в соцсети Facebook с плашкой "реклама" за 79,8 тыс. грн;
  • сделать 63 "квадратных видео" для страницы за 128,5 тыс. грн;
  • сделать 62 иллюстративных материала для страницы – 139,5 тыс. грн.

Дополнительно 87 тыс грн. компания заплатит, если  число подписчиков страницы вырастет с 28 тыс. до 78 тыс., а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.

Таким образом, ведение страницы с вознаграждением обойдется в среднем в 117 тыс. грн. в месяц.

Наші гроші отмечают, что зарегистрированный в феврале предприниматель Роман Русанов впервые получил государственный подряд. 

Ранее из-за скандала и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник" на сумму 78 400 гривен.

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