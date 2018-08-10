Масштабное ДТП в Запорожье: шесть погибших, более десяти пострадавших

Под Запорожьем грузовик врезался в маршрутку. Погибли пять детей и один взрослый. Еще три человека находятся в реанимации. Один из них - ребенок 2011 года рождения.
Об этом рассказал главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишка, сообщает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в областную клиническую больницу поступили восемь пострадавших, семь из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.
За жизнь ребенка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов. У него уже была остановка сердца.
Еще двое пострадавших (взрослых) находятся в реанимации. Остальные госпитализированные поступили в отделения хирургии, нейрохирургии и травматологии.
Известно, что все люди, которые пострадали в ДТП, были направлены в три медицинских учреждения - Запорожскую областную клиническую больницу, Васильевскую райбольницу и 5 горбольницу Запорожья.
В полиции сообщили, что водитель КамАЗа, который столкнулся с маршруткой, задержан. По предварительной информации, отказало рулевое управление.
"За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель города Краматорск Донецкой области. Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек.