Пограничник Колмогоров получил ранение на Донбассе

Бывший пограничник Сергей Колмогоров, которого обвиняют в убийстве в результате обстрела машины нарушителей на блокпосту, получил ранение на передовой на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил волонтер Мирослав Гай.

"Сегодня был ранен товарищ. Солдат Колмогоров. Тот самый, всем известный солдат, которого мы всей страной вытаскивали из тюрьмы. Ранили утром. Ранение в корпус, осколочное, легкое. Стреляли из противотанкового ракетного комплекса "Фагот", – написал он.

Гай добавил, Колмогоров во время телефонного разговора сообщил, что собирается через пару дней вернуться на передовую.

"Главное живой, голос бодрый", – отметил волонтер.

Информацию о ранении также подтвердил в Facebook Олег Медведчук, бывший руководитель боевой группы подразделений Госпогранслужбы, в которой служил Колмогоров. По его словам, военнослужащий получил ранение в результате минометного обстрела.

Напомним, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова. Суд решил, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно открыл стрельбу из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил дело Сергея Колмогорова на пересмотр и освободил его из-под стражи. Заседание по пересмотру дела несколько раз переносили из-за болезни пограничника. Позже суд удовлетворил отвод судей и направил дело новой коллегии. В марте 2018 года дело Колмогорова передали в другой суд из-за нехватки судей.

Колмогоров после освобождения подписал контракт на службу в Вооруженных Силах Украины в морской пехоте.