На Донбассе обнаружено новейшее российское оружие

Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода
Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.
9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск.
Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новейших комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам.
Представители СММ ОБСЕ сообщили, что вооруженные формирования России все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты.
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Напомним, отснятое СММ ОБСЕ видео пересечения украинской границы российским конвоем подтверждает, что Кремль не заинтересован в прекращении конфликта на Донбассе.