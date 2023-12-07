"Предупредил следующую жертву": представитель Украины в ОБСЕ об угрозах Лаврова Молдове

По словам Евгения Цымбалюка, представители Кремля продолжают злоупотреблять своим положением. Перед вторжением Москва угрожала Киеву в Стокгольме, а теперь такие же фразы звучали в Скопье в отношении Кишинева.

Related video

Российская Федерация не собирается останавливаться на Украине и заявления главы МИД Сергея Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ с угрозами это подтверждают. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает "Укринформ" 7 декабря.

По его словам, последние заявления представителей Кремля, в которых были угрозы для Молдовы свидетельствуют о том, что изоляция России в рамках ОБСЕ необходима. Кроме того, война в Украине продолжается и ВС РФ дальше совершают преступления на чужой территории.

"К сожалению, для российского министра стало плохой традицией злоупотреблять Министерским заседанием ОБСЕ для угроз государствам-участникам ОБСЕ. В Стокгольме это была Украина, а на этот раз в Скопье — Молдова, которую Лавров предупредил как "следующую жертву". Кто станет следующей? Такое поведение является абсолютно неприемлемым", — заявил Евгений Цымбалюк.

Отдельно было отмечено, что международной организации пора "мобилизовать" свои превентивные усилия, ведь озвученые в Скопье тезисы говорят о том, что Россия продолжит вести войну против Украины, а также намерена подрывать ОБСЕ через злоупотребление правилом консенсуса.

Всем пора вспомнить о людях, говорит представитель Украины в ОБСЕ, которые остались без доступа к базовым услугам из-за российской оккупации. В это время Кремль продолжает вести бесконечные переговоры, консультации, а также увеличивает военный бюджет на 40%.

"Очевидно, что Путин не заинтересован в мире. Он считает, что имеет достаточно ресурсов, чтобы восстановить свою армию для нового наступления, расколоть наше единство и подорвать внутреннюю стабильность в Украине. Мы должны соответственно планировать наше противодействие, чтобы закончить эту войну справедливым миром на основе украинской Формулы мира", — подытожил Евгений Цымбалюк.

Напомним, 3 декабря аналитики из ISW заявили, что Россия пытается снова посеять раздор в Молдове. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Кишиневу "повторением судьбы Украины".

7 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что агрессия РФ против Украины началась в 1992 году. По его словам, уже более 30 лет Кремль захватывает чужие территории, но мир никак на это не реагирует. Сначала была Молдова, потому Грузия, а теперь Украина. В будущем с трагедией может столкнуться кто-то еще.