По факту вооруженного нападения на ломбард в Киеве, в результате которого погиб охранник, правоохранители открыли два уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Правоохранители также изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин.

Напомним, вечером 12 августа трое злоумышленников в масках ворвались в ломбард на улице Данилы Щербаковского в Киеве, где застрелили охранника и украли драгоценности. Преступники скрылись на автомобиле, который потом нашли сожженным.

Видеозапись, на которой зафиксирован непосредственно сам момент ограбления ювелирки, телеканалу "112 Украина" прислал очевидец событий.

Кроме того, в сети появились фото ограбления, сделанные камерами наблюдения. Их разместил на своей странице в Facebook ресурс "Киев оперативный".







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