Тимошенко предлагала Медведчука своим вице-премьером в правительство 2005 года, - Ющенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 года Виктора Медведчука.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Она принесла фотографии Балоге и сформулировала ему этот первый вопрос. А потом пришла ко мне и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня это был шок", - отметил он.

По словам Ющенко, такое предложение Тимошенко озвучивала ему, однако экс-президент категорически отказался от этой идеи.

"Когда уже я категорически сказал, что этому не быть, возникла второе предложение - послом в России", – отметил Ющенко, добавив, что Медведчука не назначили и послом.

На просьбу охарактеризовать Медведчука как политика Ющенко ответил однозначно: "Я не хочу тратить свои слова".

На уточняющий вопрос, считает ли Ющенко лидера "Украинского выбора" врагом нации, он отметил: "Три точки".

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