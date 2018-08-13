Тайник с оружием и боеприпасами был оборудован в лесополосе возле села Зайцево, сейчас правоохранители устанавливают личность владельца арсенала и откуда в Днепропетровскую область привезли оружие.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Нашел схрон местный житель, когда искал металлолом. Из землянки полицейские извлекли 16 ящиков с патронами разного калибра, восемь килограмм взрывчатки, 6о гранат РГД-5, Ф-1 та РГН с запалами, два реактивных противотанковых гранатомета со снарядами и 12 дымовых шашек.

Сейчас, все найденное отправили на экспертизу. Владельца тайника – разыскивают. Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием".

Напомним, в Киеве на Лысой горе найдены десятки противотанковых мин времен Второй мировой войны.