В маршрутке Кривого Рога взорвался огнетушитель: есть пострадавшая

В одной из маршруток города Кривой Рог взорвался огнетушитель, в результате чего пострадала женщина. Об этом передает ПрессОрг со ссылкой на сообщение криворожского отдела полиции.

"Поступило сообщение в дежурную часть о том, что в одном из маршрутных такси города по пока неизвестным причинам взорвался огнетушитель. В результате местная жительница 1953 года рождения получила телесные повреждения - рваная рана сустава ноги", – говорится в сообщении.

Женщине оказывается медицинская помощь. Факт происшествия зарегистрирован в рамках действующего законодательства.

Напомним, недавно в Киеве взорвались и сгорели две машины.