На Донбассе ранены двое украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки ранения получили двое украинских военных.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Сообщается, что противник за сутки совершил 43 обстрела, в том числе 6 из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Огонь велся по всем направлениям. Также зафиксирована очередная провокация на участке разведения сторон в Станице Луганской.
"В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения", - говорится в сообщении.
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Сегодня, 16 августа, боевики уже трижды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное. В штабе отметили, что этой ночью противник впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил сегодня нет. По данным разведки, двух оккупантов уничтожили, три получили ранения", - добавили штабе.
Напомним, в зону ООС перестанут пускать неаккредитованных волонтеров.