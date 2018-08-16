В Винницкой области на дороге Винница-Гайсин у грузовика, перевозившего мазут, оторвалось колесо, и он врезался в автоцистерну.

Жидкость растеклась на полкилометра пути. Об этом сообщает ТСН.

"Только делали ходовую и колодки меняли. Резина новая. Это непредсказуемо, хорошо, что хоть без ДТП. Такое колесо могло бы убить кого-то", - рассказал водитель грузовика Сергей Коваль.

Правоохранители перекрыли одну полосу дороги, а спасатели засыпали мазут песчаной смесью. Землю, пропитанную мазутом, должны вывезти.

На водителя составили админпротокол.

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Напомним, в одной из маршруток города Кривой Рог взорвался огнетушитель, в результате чего пострадала женщина.