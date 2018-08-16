Януковича засудят и Бог, и люди, - Генпрокуратура

В своем докладе прокуроры не скупились на эпитеты и метафоры

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган выложила в соцсеть текст выступления прокуроров по делу о госизмене Виктора Януковича, озвученный во время дебатов 16 августа.

Присутствующие в зале не смогли четко услышать выступление прокуроров, поскольку их постоянно перебивали и перекрикивали защитники экс-президента.

"Всеми силами адвокаты пытались заглушить выступление прокуроров в дебатах. Выставляю ПОЛНЫЙ ТЕКСТ тут", - написала Сарган в Facebook.

В своем докладе прокуроры не скупились на эпитеты и метафоры.

"Бог каждому дает свой шанс. Сделать мир вокруг себя красивее, людей рядом – счастливее. Такой шанс получил и он – сделать Украину сильной и процветающей, а 45 миллионов граждан – успешными", - начала свое выступление сторона обвинения.

Прокуроры заявили, что Януковичу поверили люди разных профессий и регионов, а он их предал.

"Гарант Конституции Янукович Виктор Федорович предал свой народ. ... Как последний трус он покинул страну на произвол судьбы, бежал в объятия агрессора, который уже сжал Крым военным кольцом", - заявили прокуроры.

Они добавили, что "не имея и капли раскаяния, в угоду врагу", Янукович сделал все от него зависящее для захвата территории Украины агрессором.

"Искалеченные судьбы, разлученные семьи, покинутые дома – вот такая горькая цена измены одного человека, у которого был шанс ... История расставит все точки над "і" о роли предателя государства Януковича. Засудят Януковича и Бог, и люди", - говорится в речи обвинения.

Напомним, обвинение просит 15 лет тюрьмы для Януковича.