Прокурор рассказал, почему хочет отправить Януковича в тюрьму только на 15 лет

На момент написания письма Путину наказание в виде пожизненного заключения законом не было предусмотрено

Сторона обвинения согласно нормам закона не может просить для Виктора Януковича в суде по делу о госизмене беглого экс-президента пожизненное заключение. Об этом рассказал прокурор Руслан Кравченко в эфире Громадського.

Поводом для обвинения в государственной измене является написание экс-президентом письма президенту РФ Владимиру Путину с просьбой задействовать на территории Украины российские войска. Письмо датировано 1 марта 2014.

Кравченко объяснил, что статья 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) по состоянию на 1 марта 2014 предусматривала до 15 лет заключения. Позже санкция этой статьи была изменена и максимальным наказанием стало пожизненное заключение.

"В связи с тем, что закон не имеет обратной силы, мы не имеем права просить пожизненное заключение, мы имеем право просить только на день совершения преступления. Днем совершения преступления сторона обвинения считает 1 марта 2014", - отметил прокурор.

Напомним, в деле о госизмене бывшего президента Виктора Януковича завершились дебаты, сторона обвинения просит приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Януковича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.