Суд обязал Бритни Спирс выплатить отцу 2 миллиона долларов

Бритни Спирс и ее отец Джейми Спирс урегулировали спор относительно судебных расходов через два года после того, как поп-звезда выиграла дело о прекращении своего 13-летнего опекунства.

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Бритни Спирс и ее отец Джейми Спирс окончательно урегулировали спор относительно судебных расходов Джейми и управления финансами его дочери. Решение было принято в Верховном суде Лос-Анджелеса 25 апреля, но условия соглашения не разглашаются, пишет издание Tbsnews.net.

Известно, что Джейми Спирс требовал более 2 миллионов долларов для покрытия юридических счетов для нескольких юридических фирм, которые он нанял в качестве опекуна своей дочери, а также для оплаты гонораров нынешнего адвоката. Адвокат Бритни Мэтью С. Розенгарт утверждал, что она не должна оплачивать текущие судебные счета своего отца, утверждая, что Джейми уже злоупотреблял своими полномочиями опекуна Бритни, чтобы заплатить себе 6 миллионов долларов. В заявлении, опубликованном после резолюции, Розенгарт сказал: "Как она хотела, теперь ее свобода включает то, что ей больше не нужно будет посещать суд, быть вовлеченным в суд или быть запутанным в судебных разбирательствах по этому делу".

Адвокат Джейми Спирс Алекс М. Вайнгартен также обнародовал заявление, в котором сказал: "Джейми очень рад, что все это закончилось. Он сожалеет о безответственных и фальшивых обвинениях, выдвинутых в его адрес публично".

Это решение также означает, что Спирс и ее отец избегут необходимости передавать этот спор в суд, который должен был начаться в мае.

Суд обязал Бритни Спирс оплатить более 2 млн. долларов судебных расходов своего отца по делу об опеке. Это разозлило Бритни — сама Спирс потратила на юристов более 4 млн долларов. Из здания суда она уехала в компании бывшего заключенного Пола Ричарда Солиза, с которым ранее ее уже видели вместе. Спирс также разбила изнутри лобовое стекло автомобиля, закинув ноги на панель и пробив стекло каблуком.

Напомним, ранее мы писали, отец Бритни Спирс озвучил новые обвинения против дочери. Кроме этого, Фокус писал, в сети появились первые фото отца Бритни Спирс после ампутации ноги.