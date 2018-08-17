В Херсоне пафосно и с перерезанием красной ленточки открыли туалет в областном драматическом театре. Содействовал открытию местный предприниматель и депутат Валерий Боржков.



Фото торжественного открытия клозета опубликованы на странице паблика "Жить в Херсоне" в Facebook.

Фото: facebook.com/livekherson

На событие пришли сотрудники театра.



Пользователи сети высмеяли "торжество": "А где президент? Не считается", "А чего ленточку перерезают? Надо было туалетную бумагу резать", "С юмором у людей всё в порядке – очень смешно! Наверняка было шоу фонтанчиков из писсуара! Исполнение классики на сливных бачках. Балет, небось оттанцевал в предбаннике. Умеют люди зажечь. Нам так не жить. Стыд и позор".

Фото: facebook.com/livekherson

Отметим, ранее в Херсоне женщина в результате обвала террасы провалилась с третьего на второй этаж.



