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Фото В Херсоне пафосно и с перерезанием ленточки открыли туалет

<span class="label red">Фото</span> В Херсоне пафосно и с перерезанием ленточки открыли туалет
Фото: facebook.com/livekherson

Пользователи сети высмеяли "торжество"

17.08.18 1052
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В Херсоне пафосно и с перерезанием красной ленточки открыли туалет в областном драматическом театре. Содействовал открытию местный предприниматель и депутат Валерий Боржков.

Фото торжественного открытия клозета опубликованы на странице паблика "Жить в Херсоне" в Facebook.

Фото: facebook.com/livekherson

На событие пришли сотрудники театра.

Пользователи сети высмеяли "торжество": "А где президент? Не считается", "А чего ленточку перерезают? Надо было туалетную бумагу резать", "С юмором у людей всё в порядке – очень смешно! Наверняка было шоу фонтанчиков из писсуара! Исполнение классики на сливных бачках. Балет, небось оттанцевал в предбаннике. Умеют люди зажечь. Нам так не жить. Стыд и позор".

Фото: facebook.com/livekherson

Отметим, ранее в Херсоне женщина в результате обвала террасы провалилась с третьего на второй этаж.

 

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