В Верховной Раде хотят ввести визы для россиян

Народный депутат от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь заявил, что граждане РФ должны получать визу для посещения Украины
Об этом он сказал в эфире ZIK.
"Я не возражаю, чтобы российские художники и люди, которые имеют бизнес в Украине, ездили в Украину. Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу", — сказал депутат.
Парламентарий пояснил свою точку зрения тем, что пограничник не может "за пять минут оценить, человек едет с добрыми или дурными намерениями", нет ли препятствий для въезда на территорию Украины со стороны правоохранительных органов страны.
Напомним, Украина открывает визовые центры в восьми городах России.