Дело догхантера Святогора направлено в суд

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении догхантера Алексея Святогора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно выводам экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства относительно Святогора, его публичные выступления и высказывания квалифицированы как такие, что пропагандируют культ насилия и жестокости к бездомным животным, а также призывы к убийству животных и подстрекательство других к совершению таких действий.

"В настоящее время стороны в уголовном производстве ознакомились с материалами досудебного следствия и обвинительный акт в отношении указанного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В соответствии с санкциями статьи 300 Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется Святогору, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Апелляционный суд отказался рассматривать дело убитого "Гиви".