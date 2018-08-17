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Дело догхантера Святогора направлено в суд

Дело догхантера Святогора направлено в суд
Фото с сайта journalist.today

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

17.08.18 40
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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении догхантера Алексея Святогора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно выводам экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства относительно Святогора, его публичные выступления и высказывания квалифицированы как такие, что пропагандируют культ насилия и жестокости к бездомным животным, а также призывы к убийству животных и подстрекательство других к совершению таких действий.

"В настоящее время стороны в уголовном производстве ознакомились с материалами досудебного следствия и обвинительный акт в отношении указанного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В соответствии с санкциями статьи 300 Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется Святогору, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Апелляционный суд отказался рассматривать дело убитого "Гиви".

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