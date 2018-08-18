В Одессе сегодня, 18 августа, состоялся "Марш равенства". В шествии по улицам города приняли участие около ста человек, сообщает "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что марш прошел от Воронцовского дворца до здания Одесского горсовета.



Мероприятие прошло без инцидентов, не считая нападения двух мужчин на участника парада перед его началом.





Сотрудники полиции задержали нападавших и доставили их в Приморский райотдел для установления личности, а также составления админпротокола о мелком хулиганстве, уточняет пресс-служба одесской полиции в Facebook.

Для охраны участников парада было привлечено около 800 полицейских. Также силовики огородили маршрут проведения парада заграждениями и техникой.



Отмечается также, что около 30 представителей националистических организаций встретили участников парада в конце ЛГБТ-парада и некоторое время выкрикивали в их адрес оскорбления, но не пытались напасть.

Отметим, ранее неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове.