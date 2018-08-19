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Ситуация на Донбассе

На Донбассе погибли двое украинских защитников, еще двое ранены

На Донбассе погибли двое украинских защитников, еще двое ранены
markmallett.com

За сутки противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск

19.08.18 56
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В течение минувших суток, 18 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. 

Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза - из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями, передает пресс-центр штаба ООС. 

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм. 

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Чермалыка, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополя и Широкино. Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а из минометов калибром 82 мм - защитников Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого. 

В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения. 

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось 

Потерь среди личного состава Объединенных сил с начала суток нет. 

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены. 

Напомним, за сто дней на Донбассе задержали 450 боевиков и их пособников.

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