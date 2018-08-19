На Донбассе погибли двое украинских защитников, еще двое ранены

За сутки противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск

В течение минувших суток, 18 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой.

Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза - из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями, передает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Чермалыка, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополя и Широкино. Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а из минометов калибром 82 мм - защитников Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.

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В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось

Потерь среди личного состава Объединенных сил с начала суток нет.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены.

Напомним, за сто дней на Донбассе задержали 450 боевиков и их пособников.