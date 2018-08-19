Столичные ливнестоки не справляются с дождевой водой

В субботу вечером в столице прошел сильный ливень, в результате чего улицы города уже в который раз за лето превратились в каналы.

Фото и видео последствий дождя жители Киева публикуют в социальных сетях.

Так, в самом центре города, на улице Эспланадной уровень воды поднялся на высоту капотов легковых автомобилей.

На видео можно увидеть, как мужчина толкает собственное авто, которое фактически плывет по воде.

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А вот на улице Антоновича вдобавок к потопу прорвало канализацию.

Возле торгового центра "Гулливер" образовалось настоящее озеро, в котором "утонули" автомобили. На видео видно, что не все люди покинули свои автомобили, оставаясь заложниками стихии.

Также известно, что затопило улицу Казимира Малевича.









Напомним, буквально два дня назад в результате сильного ливня были затоплены центральные улицы Киева, в том числе Крещатик. Некоторые улицы Подола превратились фактически в болото.