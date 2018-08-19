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Фото, видео Ночью Киев опять топило

<span class="label red">Фото, видео</span> Ночью Киев опять топило
Очередной потоп в Киеве / Фото: соцсети

Столичные ливнестоки не справляются с дождевой водой

19.08.18 1074
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В субботу вечером в столице прошел сильный ливень, в результате чего улицы города уже в который раз за лето превратились в каналы.

Фото и видео последствий дождя жители Киева публикуют в социальных сетях. 

Так, в самом центре города, на улице Эспланадной уровень воды поднялся на высоту капотов легковых автомобилей. 

На видео можно увидеть, как мужчина толкает собственное авто, которое фактически плывет по воде. 

А вот на улице Антоновича вдобавок к потопу прорвало канализацию. 

Возле торгового центра "Гулливер" образовалось настоящее озеро, в котором "утонули" автомобили. На видео видно, что не все люди покинули свои автомобили, оставаясь заложниками стихии. 

Также известно, что затопило улицу Казимира Малевича.

Напомним, буквально два дня назад в результате сильного ливня были затоплены центральные улицы Киева, в том числе Крещатик. Некоторые улицы Подола превратились фактически в болото.

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