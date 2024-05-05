В Свердловской области РФ мощный снегопад оставил без света более 20 тыс. жителей (видео)

Образовательный процесс в школьных и дошкольных образовательных учреждениях российского Дегтярска приостановили.

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В Свердловской области РФ в результате сильного снегопада остаются без электричества более 20 тыс. местного населения. Мэр Дегтярска Вадим Пильников объявил режим чрезвычайной ситуации.

Он рассказал, что в круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. На 6 мая приостановлен образовательный процесс в школьных и дошкольных образовательных учреждениях города. Продолжается расчистка улиц от снега и поваленных деревьев.

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"На территории города с 4 мая 22:40 введен режим "Чрезвычайная ситуация"", — заявил он.

Перебои с электричеством и теплом начались в регионе 4 мая сразу после непогоды. Сейчас питьевую воду привозят по графику. В связи с этим на улицах образуются соответствующие очереди. По информации издания ASTRA, без света вторые сутки остаются более 22 тысяч человек.

В аэропорту Кольцово 4 мая задержали 69 рейсов. Также один рейс в графике претерпел изменения утром 5 мая. На территории Екатеринбурга и Свердловской области снегопады серьезно повлияли также на автобусное и железнодорожное сообщение.

Напомним, 20 апреля в Турции ураган снес минарет мечети и крыши зданий. Метеорологи заявили, что скорость ветра в некоторых локациях страны достигла 118 километров в час. Согласно данным, полученным от 4-го регионального управления метеорологии, скорость ветра достигала 68,4 километров в час в центре города и 118 километров на маяке Сиглик в районе Кемер.