В Киеве перекроют улицы из-за репетиции парада

20 августа в Киеве из-за репетиции парада ко Дню независимости ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

С 18:45 до окончания репетиции движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - на Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

С 17:45 до окончания репетиции временно ограничат проезд транспорта:

- во время прохождения военной техники к месту проведения репетиции по маршруту: парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на ул. Победы - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- во время проведения репетиции по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская и Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после репетиции по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская и Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;

- во время прохождения военной техники к месту проведения репетиции по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербаковского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- во время проведения репетиции по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после репетиции по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Кроме того, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на бульваре Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

В то же время в киевском метрополитене сообщили, что на День независимости, 24 августа, работа метро и общественного транспорта будет продлена на 2 часа.

А с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре столицы будут временно закрыты входы и выходы со станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.

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Напомним, Украина ожидает прибытия 18 иностранных делегаций, которые будут принимать участие в параде ко Дню Независимости.