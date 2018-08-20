В Крыму - семикратный скачок спроса на украинские паспорта

За семь месяцев 2018 года количество выданных крымчанам украинских паспортов увеличилось.



Об этом сообщил первый заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает "РБК-Украина".



По состоянию на 1 августа ID-карты получили 4,5 тыс. крымчан. Гданов добавил, что выдача паспортов проходит в Херсонской области.

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"Мы видим увеличение спроса от граждан Украины с Крыма на получение документа государственного образца", - добавил он.



Кроме того, с 2017 года также наблюдается существенное увеличение количества выданных крымчанам биометрических паспортов для выезда за границу.



"За период с 1 января 2017 года по 14 сентября 2017 8 тыс. 398 человек получили паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Через год - 55 тыс. 392 человека", - отметил Гданов.



Также сообщается, что в Херсонской области открыты дополнительные центры для выдачи документов крымчанам.

Ранее сообщалось, что украинский паспорт по уровню своей "привлекательности" занял 91-е место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства 199 стран и территорий мира. За год Украина поднялась в рейтинге на 21 позицию и разделила 91-е место с Албанией.