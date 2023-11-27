На российско-грузинской границе застряли бывшие украинские заключенные, – СМИ (фото, видео)

Украинцам приходится жить в нейтральной зоне на КПП, так как их не пускают на территорию Грузии. По словам волонтеров, это уже не первый подобный случай.

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На российско-грузинской границе застряли 16 бывших заключенных из Украины. Речь идет о мужчинах из оккупированных территорий, которые оказались в заключении до начала российской агрессии, но были освобождены уже после, пишет грузинское медиа Paper Kartuli 27 ноября, ссылаясь на представителей проекта помощи украинцам Volunteers Tbilisi.

Сообщается, что украинцы, желающие попасть в Грузию, вынуждены жить в нейтральной зоне на контрольно-пропускном пункте "Дарьяли", так как их не впускают на территорию страны. По данным журналистов, речь идет о 16 украинцах. Срок их пребывания на КПП – от 3 до 18 дней.

"Несколько человек там — крымчане, они оказались в заключении до аннексии, а после их перевели в Херсон. На руках из документов: справка об освобождении и бумага о подтверждении личности", — отмечают волонтеры.

В публикации говорится, что часть людей вынуждены жить в подвальном помещении без отопления. Некоторые из них уже заболели.

Украинцы затряли на границе РФ и Грузии

Волонтеры отмечают, что уже трижды привозили бывшим заключенным гуманитарную помощь. По их словам, МИД Украины и посольство Украины в Грузии осведомлены о ситуации. Также сообщается, что это уже не первый подобный случай.

Депортация украинских заключенных: что известно

В ночь с 16 на 17 августа сотрудники пограничной службы Грузии не впустили на территорию свой страны шестерых граждан Украины. Пятеро из шести — это бывшие заключенные из Херсонской области, которых российские силовики при отступлении вывезли досиживать сроки на территорию России. И еще один — гражданин Украины, который въехал в РФ и попал в фильтрационный лагерь.

Позже медиа сообщили, что 11 октября еще 7 бывших украинских заключенных из Херсона попытались пересечь российско-грузинскую границу, однако им это не удалось. По словам журналистов, один из бывших заключенных сообщил, что в знак протеста порезал себе вены. По данным организации Volunteers Tbilisi, их впустили в Грузию только 25 октября.

Бывшие украинские заключенные в Грузии Фото: volunteers_tbilisi/Instagram

Напомним, 6 ноября премьер-министр Грузии заявил, что российские солдаты убили гражданина Грузии во время пребывания вдоль линии фронта между оккупированным Москвой сепаратистским регионом Южная Осетия и территорией, контролируемой грузинским правительством.

Ранее, 6 октября, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предположил, что Россия планирует захватить Украину в 2025 году, а затем пойти войной на Грузию или Казахстан.