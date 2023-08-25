Дипломаты уже работают: на границе с Грузией застряли украинцы, силой вывезенные в РФ

Грузинские пограничники не впустили в свою страну шестерых украинцев, часть из которых — бывшие узники из Херсонской области, которых Москва вывезла отбывать наказание на свою территорию.

Related video

Сотрудники пограничной службы Грузии в ночь с 16 на 17 августа не впустили на территорию свой страны шестерых граждан Украины. Они прибыли с Российской Федерации и планировали проехать через страну транзитом. Мужчины находятся в буферной зоне возле пограничного пункта пропуска Верхний Ларс, сообщает информационный портал Новости-Грузия.

Пятеро из шести — это бывшие заключенные из Херсонской области, которых российские силовики при отступлении вывезли досиживать сроки на территорию России. И еще один — гражданин Украины, который въехал в РФ и попал в фильтрационный лагерь. Теперь он освободился и пытается покинуть страну.

Сообщается, что среди застрявших в нейтральной зоне – один ВИЧ-положительный, у него уже четыре дня, как закончились лекарства. Пока украинцам пытаются помочь волонтеры. Они организовали передачу еды и предметов первой необходимости. Но существует проблема с лекарством для вольного – его невозможно просто купить в аптеке.

Пока правозащитники бьются, пытаясь решить вопрос, российские силовики пытаются забрать украинцев с нейтральной зоны между двумя КПП.

По словам матери одного из мужчин, которая общалась с грузинскими СМИ, спутники и грузинские пограничники "отбили" ее сына у россиян и после этого украинцы пытаются держаться поближе к грузинскому пограничному пункту, куда российские пограничники не имеют права заходить.

Как на ситуацию реагируют МИД Украины и Грузии

По информации журналистов, Грузия предложила помощь посольству Украины для того, чтобы пропустить этих людей через свою территорию и передать их украинской стороне. Была проведена специальная встреча с поверенным в делах Украины Александром Шульгой. Дипломат, в свою очередь, сообщил, что направил информацию в Киев и будет ждать указаний.

В комментарии "Бабелю" пресс-служба МИД отметила, что министерство вместе с компетентными органами Украины уже занимается этим делом.

"В настоящее время осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбывания наказания, определенного судом, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 3 августа сообщалось, что американские авто из Грузии уже прекратили реэкспортировать в РФ. С 26 сентября начнет действовать аналогичный запрет и по отношению к автомобилям из ЕС.

Ранее, 25 мая Фокус писал, что Грузия запускает для россиян авиарейсы в Европу. Основатель авиакомпании Georgian Airways рассказал журналистам, что спрос на перелеты в Россию не слишком большой.