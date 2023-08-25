Дипломати вже працюють: на кордоні з Грузією застрягли українці, силоміць вивезені в РФ

Грузинські прикордонники не впустили до своєї країни шістьох українців, частина з яких — колишні в'язні з Херсонської області, яких Москва вивезла відбувати покарання на свою територію.

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Співробітники прикордонної служби Грузії в ніч з 16 на 17 серпня не впустили на територію своєї країни шістьох громадян України. Вони прибули з Російської Федерації та планували проїхати через країну транзитом. Чоловіки перебувають у буферній зоні біля прикордонного пункту пропуску Верхній Ларс, повідомляє інформаційний портал Новости-Грузия.

П'ятеро з шести — це колишні ув'язнені з Херсонської області, яких російські силовики під час відступу вивезли досиджувати терміни на територію Росії. І ще один — громадянин України, який в'їхав до РФ і потрапив до фільтраційного табору. Тепер він звільнився і намагається покинути країну.

Повідомляється, що серед тих, хто застряг у нейтральній зоні, — один ВІЛ-позитивний, у нього вже чотири дні, як закінчилися ліки. Поки що українцям намагаються допомогти волонтери. Вони організували передачу їжі та предметів першої необхідності. Але існує проблема з ліками для вільного — їх неможливо просто купити в аптеці.

Поки правозахисники б'ються, намагаючись вирішити питання, російські силовики намагаються забрати українців із нейтральної зони між двома КПП.

За словами матері одного з чоловіків, яка спілкувалася з грузинськими ЗМІ, супутники та грузинські прикордонники "відбили" її сина в росіян і після цього українці намагаються триматися ближче до грузинського прикордонного пункту, куди російські прикордонники не мають права заходити.

Як на ситуацію реагують МЗС України та Грузії

За інформацією журналістів, Грузія запропонувала допомогу посольству України для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх українській стороні. Було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою. Дипломат, зі свого боку, повідомив, що надіслав інформацію до Києва і чекатиме вказівок.

У коментарі "Бабелю" пресслужба МЗС зазначила, що міністерство разом із компетентними органами України вже займається цією справою.

"Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб та юридичних аспектів відбування покарання, визначеного судом, опрацьовується питання їхнього повернення в Україну", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що американські авто з Грузії вже припинили реекспортувати в РФ. З 26 вересня почне діяти аналогічна заборона і щодо автомобілів з ЄС.

Раніше, 25 травня Фокус писав, що Грузія запускає для росіян авіарейси в Європу. Засновник авіакомпанії Georgian Airways розповів журналістам, що попит на перельоти в Росію не надто великий.