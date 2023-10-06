"Не будут рыпаться": РФ захватит соседей, если победит Украину, — экс-командир "Айдара"

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, в Кремле рассчитывают на то, что на выборах президента США в 2024 году победит Дональд Трамп и он перестанет оказывать помощь Украине.

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Россия планирует захватить Украину в 2025 году, а затем пойти войной на Грузию или Казахстан. Об этом рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Радио НВ".

По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что на выборах президента США в 2024 году победит Дональд Трамп и он перестанет оказывать помощь Украине. Тогда, как кажется российским чиновникам, они смогут Украину захватить.

"И пока они ведут войну в Украине, ясно, что ни на кого другого не пойдут. А если бы им удалось в Украине победить, то да, там целая очередь следующих жертв. Балтия, думаю, все же не первая, им надо еще изнутри расшатывать НАТО и ЕС, в первую очередь НАТО, прежде чем они смогут пойти на Балтию. Но приготовиться грузинам, казахам, после нас у них есть кого оккупировать", — заявил Дикий.

По его мнению, если РФ сможет победить в войне, то страны, которые слабее Украины, вовсе не будут оказывать сопротивление российской агрессии. Им будет казаться, что победить невозможно.

Дикий заявил, что повторится ситуация с войной СССР против Финляндии. Тогда финны смогли выстоять, хоть и потеряли часть своей территории. Однако все увидели, насколько большая армия у Советского Союза, и страны Балтии практически сдались без боя.

"Будет ровно то же, если проиграет вдруг Украина, после этого все меньшие и слабенькие просто не будут рыпаться. Их будут оккупировать уже так, играючи. Но это все отдаленная перспектива", — сказал Дикий.

Война в Украине: у РФ остались ресурсы только на 2024 год

Он также сказал, что пока непонятно, если у России достаточного количества ресурсов даже на полный 2024-й год войны. В первую очередь речь идет о технике, так как россиян, которых можно послать в Украину, еще много.

"Например, на сегодня у них огромные склады танков, которые делались еще для Третьей мировой войны, они стоят за Уралом, под открытым небом, под тентами, несколько десятилетий. Спутниковые данные показывают, что 40% танков оттуда уже забрано", — сказал Дикий.

По его словам, за полтора года войны российская армия потеряла все свои танки, а также 40% запаса. По артиллерийским орудиям ситуация у Москвы еще хуже. Таким образом, как считает военный, у России запасов техники осталось максимум на год.

Дикий сказал, что за месяц ВСУ уничтожают примерно 200 танков ВС РФ, а у Кремля получается расконсервировать в месяц 50 и строить около 20. С артиллерийскими установками ситуация у РФ еще хуже, ведь она может выпускать 10 новых САУ в месяц, а теряет российская армия 10 установок в день.

Он также заявил, что у российской армии есть большие проблемы с боеприпасами. Так, они изготавливают в год 1,1 миллиона снарядов. Некоторые "оптимисты" в РФ надеются увеличить выпуск до 2-3 млн в год. Но за полтора года войны с Украиной ВС РФ выстреляли уже 12 млн боеприпасов.

Испытание "Буревестника": ракета существует лишь на бумаге

Дикий также прокомментировал испытание ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" в России. По его словам, это оружие существует лишь на бумаге.

"Это еще советский проект, который и тогда оказался нереальным для выполнения советской промышленностью. И сейчас Россия якобы этот проект реанимирует, не имея для этого даже тех возможностей, которые имел Советский Союз", — сказал Дикий.

Напомним, что 6 октября разведка США сообщила о неудачном испытании российской ракеты "Буревестник". Российские источники пишут, что перспективная ракета 9М730 оснащена пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет ей пребывать в воздухе неограниченное время. Однако этот же подход привел к трудностям в обеспечении устойчивой траектории полета и маневренности.