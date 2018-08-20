Ющенко призывает Украину к переговорам с Россией, иначе война "будет длиться вечно"

Украине нет внутренних противоречий, которые заставили бы ее граждан браться за оружие.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко на своей странице в Facebook.

"Сейчас в Европе 7 конфликтов, 6 из которых на востоке Европы. Если посмотреть на политическую карту, значительная территория покрыта конфликтами. Постоянной стороной в конфликте на востоке Европы является Россия, к тому же она выступает оккупантом и агрессором! Вопрос конфликта на востоке Украины или в Крыму – это вопрос не только украинский. Оно касается поляка, чеха и других", – подчеркнул политик.

По его словам, идет не о земле, а о пространстве, которое называется "русский мир".



"В любом проекте, который инициирует Москва, должна быть Украина. На повестку дня выносится две точки зрения. Первая, где идет формулировка о внутреннем конфликте и антитеррористической операции. Другая – это война", – добавил Ющенко.

По словам экс-президента, необходимы переговоры. "И очень важно, чтобы за столом переговоров сидели авторы конфликта. Иначе такой конфликт будет длиться вечно", - написал Ющенко.

Ранее Фокус сообщал что привлечение США к переговорам об урегулировании военного конфликта в Донбассе обсуждается: со временем может появиться аналогичный "женевскому" переговорный формат.