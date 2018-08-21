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Главная » Страна » Подозреваемый в организации покушения на Бабченко пошел на сделку со следствием, - СМИ
"Убийство" Аркадия Бабченко

Подозреваемый в организации покушения на Бабченко пошел на сделку со следствием, - СМИ

Подозреваемый в организации покушения на Бабченко пошел на сделку со следствием, - СМИ
Борис Герман / Фото: Громадське

Адвокат Бориса Германа назвал эту информацию "сплетнями"

21.08.18 375
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Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка киевский бизнесмен Борис Герман признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на несколько источников.

Условия соглашения источники издания не раскрывают.

При этом адвокат Германа Евгений Солодко назвал эту информацию "сплетнями" и отказался ее комментировать, ссылаясь на то, что подписал обязательство о неразглашении информации.

"Пусть они сошлются на конкретный источник, этот источник совершил преступление. Независимо от ситуации - у меня обязательства о неразглашении", - отметил адвокат.

Прокурор по делу Германа Руслан Кравченко также сообщил, что ему неизвестно о соглашении со следствием, и добавил, что сейчас "рано что-то комментировать".

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

При этом сам Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку, а его арест стал результатом противостояния украинских спецслужб.

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