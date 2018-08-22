Офисное присутствие. Чем занимается НАТО в Украине

Первые отношения с НАТО начались с момента обретения независимости. В настоящее время Альянс присутствует в Киеве в виде официального представительства в Украине, открытого в 2015 году. Фокус рассказывает, чем официально занимается НАТО в Украине

Собственно представительство – это два учреждения: офис связи НАТО и центр информации и документации НАТО.

"После незаконной и непризнанной аннексии Крыма и захвата Восточной Украины НАТО расширило свою помощь Украине. Чтобы быть как можно более эффективными, было принято решение о создании зонтичного статуса (umbrella status) для работы в Украине, и мы стали полностью аккредитованной дипломатической миссией –представительством НАТО в Украине. В сентябре 2015 года Генеральный секретарь НАТО подписал соглашение с украинскими властями о создании представительства НАТО. А в июле 2017 года мы переехали в новое здание, которое открыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе", – рассказывает Фокусу директор Центра информации и документации НАТО Барбора Маронкова.

Под одной крышей

Сейчас представительство НАТО находится в Киеве на улице Сикорского, где занимает два этажа в здании по соседству с посольством США. В офисе утверждают, что место себе не выбирали, а помещение предоставила Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств Министерства иностранных дел. До переезда Офис связи находился в помещении Генерального штаба вооруженных сил Украины, а Центр информации и документации – в помещении Института международных отношений.

Основная задача Центра информации – рассказать о деятельности альянса в Украине и отойти от стереотипа, что НАТО – это солдат с оружием

"Стоит разделять задачи. Офис связи занимается в основном сотрудничеством с украинскими ведомствами на политическом и военном уровне. Это их задача – проводить и управлять всеми программами и трастовыми фондами, заниматься консультированием по текущему и будущему сотрудничеству с НАТО и Украиной, а также управлять техническими программами и доверительными фондами. А вот основная задача Центра информации – рассказать о деятельности альянса в Украине. Необходимо отойти от стереотипа советских агитплакатов о НАТО, которые изображали солдата с оружием. Мы работаем с общественностью, СМИ, экспертами в сфере безопасности, институтами. Необходимо показать преимущества сотрудничества между НАТО и Украиной. Кроме того, оказываем поддержку украинским властям в области общественной информации и стратегических коммуникаций. Мы также отмечаем возросшую необходимость бороться с дезинформацией и пропагандой, и развеять мифы и стереотипы об НАТО", – делится подробностями своей миссии Барбора Маронкова.

Круг обязанностей

В 2014 году НАТО существенно расширило список программ и фондов, реализуемых Офисом связи в оборонном секторе Украины. К ним в настоящее время относятся восемь целевых программ. Среди них:

развитие добропорядочности (снижение коррупционных рисков в секторе безопасности). Работает с февраля 2015 года. Бюджет более €2,6 млн;

психологическая реабилитация бывших участников боевых действий в зоне АТО. Работает с 2014 года. Бюджет в 2014-2017 годах €588 тыс.;

кибербезопасность. Работает с декабря 2014 года. Бюджет более € 1 млн;

система перехода с военной службы на гражданскую деятельность. Работает с июня 2015 года. Бюджет €435 тыс.;

медицинская реабилитация. Работает с марта 2016 года. Бюджет более €2 млн;

реформирование системы логистики и стандартизации ВСУ. Начато в октябре 2015 года. Бюджет более €4 млн;

модернизация систем командования, управления, коммуникации и компьютеризации. Действует с декабря 2014 года. Бюджет около €2,5 млн;

противодействие самодельным взрывным устройствам и обезвреживание взрывоопасных предметов. Работает с июня 2015 года. Бюджет не называется.

Эти программы дополнили уже работающие: совершенствование военного образования (возобновлена в 2014 году), профессиональное развитие (с 2009 года), переподготовка и социальная адаптация военных (с 2000 года), уничтожение обычных боеприпасов, стрелкового и легкого оружия и мин (работала с марта 2012 года, бюджет €25 млн, временно приостановлена), военно-техническое сотрудничество и реформа органов безопасности. В 2015-2016 годах были открыты проекты по стратегическим коммуникациям и процессу планирования и оценки сил.

Барбора Маронкова отмечает, что, несмотря на распространенный миф о военных инструкторах НАТО, их в Украине нет. Есть лишь военные советники НАТО, приписанные к различным государственным ведомствам.

Несмотря на распространенный миф о военных инструкторах НАТО, их в Украине нет, есть лишь советники

"Иностранные инструкторы присутствуют в Украине, но это специалисты из тех стран, которые входят в альянс. Они работают здесь официально на основании двусторонних договоров. Это представители США в Яворове, канадская миссия UNIFIER и Великобритания – миссия Orbital. Работа и проекты НАТО адаптируются к потребностям наших партнеров – как практических, так и политических. Наша помощь и консультации ориентированы на потребности украинских ведомств. Поэтому у нас есть более десятка советников из многих стран НАТО, которые были с нами в Киеве, для прямого контакта со своими украинскими коллегами. Это самый эффективный способ предоставления консультаций и обмена опытом", – объясняет Барбора Маронкова Фокусу.

В НАТО за деньгами

В отличие от Офиса связи, который отвечает за военное и политическое сотрудничество, Центр информации и документации пытается стать в Украине культурным коммуникационным центром. В представительстве Фокус заверяют, что двери офисов открыты постоянно, любой желающий может к ним зайти, задать все накопившиеся вопросы.

"Наше новое помещение служит не только офисом, оно позволяет организовывать встречи между официальными лицами НАТО и украинскими властями, проводить тренинги, приглашать международных экспертов и дипломатов для обсуждения важных тем. Работает гендерная студия по вопросам оборонных институций. Мы также стремимся создать культурное пространство в наших офисах – посредством фотографий или показов документальных фильмов, где пытаемся показать наше сотрудничество с Украиной. Например, мы принимаем выставку ART OF MAIDAN, в которой представлены работы разных украинских художников, которые были сделаны во время Революции достоинства. В этом году мы посетили 12 украинских городов с выставкой под названием "НАТО-Украина: Формула безопасности". Мы показали историю НАТО, нашу работу с Украиной, а также развеяли самые распространенные мифы о НАТО. Стоит отметить возросший интерес жителей восточных областей. В сентябре мы планируем быть в Мариуполе с этой выставкой", – перечисляет Барбора Маронкова.

По ее словам, представительство НАТО готово предоставлять гранты для осуществления проектов по распространению информации об альянсе и его деятельности в Украине.

Каждому свое

В Центре информации и документации утверждают, что деятельность НАТО в Украине существенно отличается от той, что она проводит в других государствах, которые не являются членами альянса. Как объясняет Барбора Маронкова, структура и методы работы адаптированы к потребностям конкретно взятого государства. Например, в Грузии Офис связи предоставляет консультации и помощь в реформах для евроатлантической интеграции. Недавно был открыт офис в Молдове для расширения контактов и поддержки евроинтеграционных стремлений государства.

Каждый офис, открытый в той или иной стране, уникален и имеет свои конкретные цели, в конкретном месте

"Каждый офис уникален и имеет свои конкретные цели, в конкретном месте. Кроме работы на национальном уровне, у нас есть представительства при международных организациях. Например, открыты офисы при ООН в Нью-Йорке или при ОБСЕ в Вене, а также отделение связи и консультаций НАТО в Косово. Даже в Москве работает информационное бюро НАТО", – говорит Барбора Маронкова Фокусу.

Напомним, история взаимоотношений Украины с НАТО берет начало с первых шагов по обретению независимости. В 1991 году Украина присоединилась к Совету евроатлантического партнерства (тогда –Совет североатлантического сотрудничества). А спустя три года, в 1994 году, первой из стран СНГ приняла участие в программе "Партнерство ради мира". В 1997 году в Киеве открылся первый в Восточной Европе Центр информации и документации НАТО, а спустя два года – Офис связи.