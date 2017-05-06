Мосты и иконы. Лучшие фильмы, не попавшие в кинопрокат

"Младшая сестра" / Little Sister

Режиссёр: Зэк Кларк

В главных ролях: Эддисон Тимлин, Элли Шиди, Кит Поулсон

США, драма, 91 мин.

Сюжет: Коллин (Тимлин) была ярким гот-подростком — обожала Мэрилина Мэнсона, ходила во всём чёрном, а волосы красила в розовый. Затем она резко повзрослела и оказалась послушницей в женском монастыре. Коллин как раз готовилась принять постриг, когда её брат Джейкоб (Поулсон), военный, вернулся из Ирака после несчастного случая. Теперь он сидит дома и целыми днями играет хеви-метал на барабанах. Коллин едет повидаться с братом и только тогда решить, стоит ли посвящать свою жизнь Богу.

Зачем смотреть: фильм открывается цитатой из песни Мэрилина Мэнсона Dope Hat: "Они не заметили трагедию — преврати её в магию". И всё действительно так: родители, друзья и журналисты по-своему игнорируют трагедию, случившуюся с Джейкобом, и лишь Коллин пытается достучаться до брата любыми средствами. Помогает только магия превращения: монастырская серая мышка вновь красит волосы в розовый цвет и принимается крошить пупсов под дурацкую музыку. Глядя на это безобразие, Джейкоб улыбается, впервые после возвращения домой. Режиссёр Зэк Кларк считает, что служить Богу не обязательно в монастыре, среди икон и подсвечников, — порой и дом твоих родных становится настоящим храмом. "Младшая сестра" — фильм о том, что некоторые мосты можно опустить даже после того, как они были сожжены дотла.

"Кристин" / Christine

Режиссёр: Антонио Кампос

В главных ролях: Ребекка Холл, Майкл С. Холл, Трэйси Леттс

Великобритания — США, драма, 119 мин.

Сюжет: Кристин (Холл) 29 лет, она работает журналисткой на провинциальном телеканале и мечтает о большем. А пачальником (Леттс) — он требует сюжетов пожелтее — и тайно влюбляется в красавчика-коллегу (Майкл С. Холл). Но вот приезжает владелец канала и объявляет конкурс среди работников эфира — чозьмут на солидный телеканал в крупном городе. Кристин считает, что это её шанс, и с головой уходит в работу.

Зачем смотреть: "Кристин" — биографическая картина о телеведущей 1970-х Кристин Чаббак, с которой связано одно из самых шокирующих событий в истории телевидения. Рассказать, какое именно, — всё испортить. Хотя ценность фильма не исчерпывается его концовкой — Ребекка Холл грандиозна в роли антисоциальной журналистки, которая при этом отчаянно пытается достучаться до мира. Про Ребекку Холл впервые заговорили в 2008 году после комедии Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона", где актриса не затерялась на фоне звёздных Пенелопы Крус и Скарлетт Йоханссон. Тогда Холл была отмечена номинацией на "Золотой глобус". Работа в "Кристин" не принесла актрисе значительных наград, хотя эта роль гораздо сложнее — мало кому удавалось быть на экране хрупкой и невыносимой в один и тот же момент.

"Эволюция" / Évolution

Режиссёр: Люсиль Адзиалилович

В главных ролях: Макс Бребант, Роксана Дюран, Жюли-Мари Парментье

Франция — Бельгия — Испания, хоррор, 81 мин.

Сюжет: одиннадцатилетний Николя (Бребант) живёт с матерью (Дюран) на отдалённом острове, где полно его ровесников с мамами, но больше никого нет. Все мальчики этого острова периодически ходят на процедуры в местную больницу. Некоторые не возвращаются. Николя перестаёт мучить морских звёзд на берегу и берётся выяснить, что происходит вокруг.

Зачем смотреть: "Настроение важнее любых сюжетных поворотов, а главное в моём фильме — ощущение тайны", — говорит Люсиль Адзиалилович, супруга скандально известного режиссёра Гаспара Ноэ (драму "Необратимость" невозможно забыть). Вместе с мужем она основала продюсерскую компанию Les Cinémas de la Zone, а в 2009 году поработала над сценарием его фильма "Вход в пустоту". Свою последнюю картину, "Невинность", Адзиалилович сняла больше десяти лет назад — это была повесть о маленьких девочках, живущих с наставницами в глухом лесу в неком подобии интерната. "Эволюция" ставит в центр событий мальчиков, которые оказались на таинственном острове (увы, без капитана Немо). "Сердце моих историй — в детских воспоминаниях, я превращаю их в ночной кошмар", — признаётся режиссёр. Фильм Адзиалилович действительно напоминает сновидение — это медленный, визуально выверенный хоррор, где живопись сочится из каждого кадра.

"Почти семнадцать" / The Edge of Seventeen

Режиссёр: Келли Фрэмон

В главных ролях: Хейли Стайнфелд, Хейли Лу Ричардсон, Вуди Харрельсон

США, комедия, 104 мин.

Сюжет: Надин (Стайнфелд) и Кристе (Ричардсон) — почти семнадцать, они дружат с детства и всё свободное время проводят вместе. У Надин есть брат — он чуть старше, и Надин терпеть его не может. А ещё он настолько хорош собой, что Криста всерьёз увлеклась им. Надин не в силах вынести такого предательства лучшей подруги — она долго страдает, а затем приходит в школу и сообщает своему учителю (Харрельсон), что хочет покончить с собой.

Зачем смотреть: "Почти семнадцать" — дебютная режиссёрская работа американки Келли Фрэмон, которая до этого написала всего один сценарий — для посредственной комедии "Школа выживания выпускников". В новом фильме Фрэмон учится на своих ошибках, хотя и заходит на знакомую территорию: и в "Школе выживания", и в "Почти семнадцать" главная героиня — девушка, пытающаяся разобраться в собственной жизни. И девушка здесь — главное достоинство картины, ведь играет её Хейли Стайнфелд, которая прославилась после роли в вестерне "Железная хватка" братьев Коэн, тогда её номинировали на "Оскар". За "Почти семнадцать" актриса получила номинацию на "Золотой глобус", причём фильм — без единого выстрела. Здесь никто не умрёт, но это и так понятно с первой минуты — это история взросления, болезненного и необходимого, которое кажется смертоносным, только когда тебе всего шестнадцать лет.