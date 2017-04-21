Лучшим украинским фильмом года стала мелодрама "Гнездо горлицы"

20 апреля состоялась первая церемония вручения национальной кинопремии "Золота Дзига". Победители в номинациях были определены по результатам голосования членов Украинской киноакадемии, куда вошел 241 кинематографист.

Лучшим фильмом года была признана мелодрама Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы". Кроме главного приза, фильм также получил награды за лучшую режиссуру и лучшие актерские работы Риммы Зюбиной, Виталия Линецкого (посмертно), Николая Боклана и Натальи Васько.

"Золоту Дзигу" за лучший сценарий получили Дмитрий Томашпольский и Алена Демьяненко за работу над фильмом "Моя бабушка Фанни Каплан". Также фильм получил награду за лучшую работу художника-постановщика (Александр Батенев и Сергей Бржестовский).

Награду за лучшую операторскую работу получили Никите Кузьменко и Александру Позднякову за документальный фильм "Живая ватра". Композитор, написавшая музыку к этому фильму, – Алла Загайкевич, также получила "Золоту Дзигу".

Лучшим документальным фильмом стала "Главная роль" Сергея Буковского, лучшей анимацией – "Никита Кожумяка", лучшим короткометражным игровым фильмом – "Кровянка" Аркадия Непиталюка.

Напомним, в феврале 2017 года в Украине учредили Национальную киноакадемию, которая ежегодно будет вручать премию в сфере кинематографии "Золота дзига". Инициатором создания Национальной киноакадемии и кинопремии стал Одесский международный кинофестиваль. Кинопремию назвали в честь выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.