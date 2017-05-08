Во время выступления O.Torvald можно будет увидеть массивное металлическое сооружение в форме головы

В сети опубликовано видео первой репетиции представителей Украины на Евровидении 2017, музыкантов из группы O.Torvald.

Видеоролик с репетиции музыкального коллектива на сцене Международного выставочного центра был размещен на официальном сайте Евровидения.

Судя по видео, во время выступления в ходе финала Евровидения 2017 группы O.Torvald можно будет увидеть массивное металлическое сооружение в форме головы.

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"Все люди на планете Земля анализируют все, что происходит в их жизни головой, а нужно анализировать сердцем. Мы хотели показать, что все человеческие проблемы начинаются с головы, и мы эту голову во время своего выступления очищаем", - заявил лидер группы Женя Галич.

Напомним, НБУ выпустил монету к Евровидению-2017.