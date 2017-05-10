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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео В Киеве начинаются "Немые ночи"

Видео В Киеве начинаются "Немые ночи"

<span class="label red">Видео</span> В Киеве начинаются "Немые ночи"

Классика мирового кинематографа будет сопровождаться современным музыкальным оформлением

10.05.17 363
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В четверг, 11 мая, в Довженко-Центре стартует крупнейший в Восточной Европе фестиваль немого кино "Немые ночи".

Фестиваль откроет репремьера одного из самых дорогих, самых масштабных и успешных украинских фильмов 20-х годов Тарас Трясило (1926) Петра Чардынина. Эта костюмированная историческая драма и одновременно самый дорогой фильм эпохи был найден лишь в 1998 году в хранилищах французской синематеки, где хранился под названием "Татары". Главные роли в фильме сыграли крупнейшие звезды украинского кино первой половины ХХ века Амвросий Бучма, Иван Замычковский и Наталья Ужвий.

Специально для фестиваля фильм вживую озвучат одесские джазовые музыканты Андрей Показ и Яков Тарунцов.

Завершится вечер показом немецкой ленты "Черный ход" (1921) новатора в режиссуре и сценографии Леопольда Йеснера. Именно им был изобретен целый ряд приемов, которые в дальнейшем станут основой выразительного языка экспрессионизма.

Также зрителей ждет репремьера полной версии забытого фильма Михаила Кауфмана "Небывалый поход" (1931) с симфонией, которую исполнит коллектив Антона Байбакова, шедевр китайского психологического кино "Богиня" (1934), который озвучит аккордеонист Егор Забелов, а также премьера французской короткометражки "Антракт" Рене Клера. Знаменитый саундтрек к фильму авторства Эрика Сати прозвучит в живом исполнении оркестров Supremus и Armonia Ludus.

Напомним, украинский документальный фильм получил главный приз на МКФ в Австрии.

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